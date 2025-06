Trump non avrebbe intenzione di rispondere all’attacco iraniano subito dalla base Usa in Qatar

L'indiscrezione

Lo ha dichiarato un funzionario militare al New York Post. Intanto Trump scrive sul suo social, Truth: «Congratulazioni mondo, è tempo di pace!»

Donald Trump non prevede rispondere con un altro intervento militare contro l’Iran dopo il suo attacco «fallito» contro una base americana in Qatar. Lo ha dichiarato un funzionario militare al New York Post. «Finché le cose resteranno così, Trump non ha intenzione di reagire alla «fallita rappresaglià», ha affermato la fonte, suggerendo che le tensioni in Medio Oriente dovrebbero attenuarsi.

Intanto Trump scrive sul suo social, Truth: «Congratulazioni mondo, è tempo di pace!». Lo scrive, tutto a caratteri maiuscoli in un post ritwittato anche dal profilo della Casa Bianca.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha detto al giornalista Barak Ravid, corrispondente da Washington di Axios, che «l’obiettivo attuale del Presidente Trump è porre fine alla guerra e intende comunicarlo al Primo Ministro Netanyahu». «Vogliamo un accordo e non vogliamo altre guerre», ha affermato l’alto funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riporta lo stesso Ravid su ‘X’