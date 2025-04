agenzia

'Non possiamo permettergli di avere l'arma nucleare'

WASHINGTON, 09 APR – “Non c’è molto tempo per fare l’accordo con l’Iran. Non possiamo permettere che abbiamo l’arma nucleare”. Lo ha detto Donqald Trump a due giorni dall’inizio dei colloqui con Teheran in Oman sabato.

