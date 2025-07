Usa

Il presidente americano parla di "fake news"

“Le fake news riportano che io cerco un ‘verticè con il presidente cinese Xi. Non è corretto, non sto cercando nulla! Potrei andare in Cina, ma solo su invito del presidente Xi, che è stato esteso. Altrimenti, nessun interesse”: lo scrive Donald Trump su Truth.

