Trump, ‘non è necessario che Putin incontri prima Zelensky’

agenzia

Il presidente è pronto a vederlo comunque

WASHINGTON, 07 AGO – Per Donald Trump non è necessario che il presidente russo Vladimir Putin veda quello ucraino Volodymyr Zelensky prima di incontrarsi con lui. Lo ha detto il presidente americano alla Casa Bianca. sottolineando di essere pronto a vedere il leader del Cremlino comunque. Putin e Zelensky “vogliono incontrarsi con me. Farò quello che posso per fermare le uccisioni”, ha aggiunto. “Non mi piacciono le lunghe attese”, ha sottolineato Trump.

