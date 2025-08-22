Trump non esclude sanzioni a Mosca, vedremo di chi è colpa

agenzia

'Sapremo in un paio di settimane'

NEW YORK, 22 AGO – “Penso” che in due settimane “conoscerò l’atteggiamento della Russia e, francamente, dell’Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisone importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è ‘la vostra battaglia’”. Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se c’è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente ha risposto: “Vedremo di chi è la colpa. Vedremo se” Volodymyr Zelesnky e Putin “si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane”.

