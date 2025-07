Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi

agenzia

Dubita su accordo con Giappone, pagheranno tariffe 30% e 35%

NEW YORK, 01 LUG – Donald Trump non pensa di estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi. Lo ha detto il presidente americano, secondo quanto riportato l’agenzia Bloomberg, sollevando dubbi sulla possibilità che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con il Giappone. Tokyo pagherà “dazi al 30%, al 35% o qualsiasi altro dazio che fisseremo”, ha spiegato.

