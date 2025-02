agenzia

'Nessuno me lo ha chiesto e non voglio farlo'

WASHINGTON, 18 FEB – Donald Trump non ha intenzione di ritirare le truppe americane dall’Europa dopo l’accordo in Ucraina. “Nessuno me lo ha chiesto e non voglio farlo”, ha detto il presidente a Mar-a-Lago.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA