Bloomberg riferisce del presidente a bordo dell'Air Force One

NEW YORK, 24 GIU – Non voglio vedere un cambio di regime in Iran. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano “caos e non vogliamo vedere caos”, ha affermato Trump.

