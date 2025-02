Trump, nulla da Starmer e Macron per far finire la guerra

agenzia

'Io invece agisco perché odio vedere tutti questi morti'

NEW YORK, 21 FEB – Il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron “non hanno fatto niente” per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump a Fox. “Macron è un mio amico, Starmer è una persona carina ma non hanno fatto niente. Io invece sta agendo per un motivo: odio vedere tutti questi morti”, mette in evidenza Trump.

