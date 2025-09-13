Trump, Paesi Nato smettano di acquistare petrolio russo

agenzia

'Poi sono pronto a imporre sanzioni a Mosca'

(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 13 SET – I Paesi Nato devo interrompere l’acquisto di petrolio russo prima delle nuove sanzioni americane contro Mosca. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. “Sono pronto a imporre sanzioni significative contro la Russia, a patto che tutti i Paesi della NATO accettino di farlo e che tutti i Paesi della NATO SMETTANO DI ACQUISTARE PETROLIO DALLA RUSSIA”, ha scritto Trump sul suo social Truth. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA