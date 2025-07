Trump parlerà questa sera in Iowa della legge approvata

agenzia

Lo riferisce un funzionario della Casa Bianca alla Cnn

WASHINGTON, 03 LUG – Donald Trump ad un evento in Iowa parlerà questa sera, la notte in Italia, della legge di spesa approvata alla Camera. “Il presidente stasera si recherà a DesMoines per un evento organizzato in vista dei 250 anni dell’America, ma una parte significativa del suo discorso sarà ovviamente dedicata alla celebrazione dell’approvazione di questo disegno di legge”, ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca alla Cnn.

