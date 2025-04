Trump, ‘penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea’

agenzia

'È stata ceduta anni fa, senza un colpo di arma da fuoco'

NEW YORK, 27 APR – “Penso di sì”. Donald Trump ha risposto così a chi gli chiedeva se a suo avviso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia disposto a cedere la Crimea nell’ambito di un accordo per la fine della guerra. “La Crimea è stata ceduta anni fa, senza un colpo di arma da fuoco sparato. Chiedete a Obama”, ha messo in evidenza Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA