‘Trump potrebbe firmare ordine su TikTok a cerimonia giuramento’

Politico, mossa irrituale che irriterebbe molti repubblicani

WASHINGTON, 19 GEN – I consiglieri di Donald Trump hanno discusso l’ipotesi di far firmare a Donald Trump l’ ordine esecutivo per “salvare” TikTok subito dopo il suo giuramento nella Rotonda del Campidoglio, alla presenza del ceo dell’app cinese e dei parlamentari che hanno sostenuto la legge per vietarla come minaccia alla sicurezza nazionale. Lo scrive Politico, secondo cui una mossa del genere non farebbe che aumentare le tensioni con i principali legislatori repubblicani che hanno fatto approvare il disegno di legge che ha portato a una breve chiusura dell’app domenica. La prevista presenza del ceo di TikTok Shou Chew alla cerimonia di insediamento, riferisce Politico, sta già causando il mal di pancia ad alcuni repubblicani e agire per ritardare qualsiasi conseguenza per la società di fronte ai legislatori potrebbe aggravare la loro irritazione. La firma di ordini esecutivi non è tipica della cerimonia di insediamento, in genere i nuovi presidenti lo fanno più tardi nel corso della giornata, dopo essere arrivati ;;alla Casa Bianca.

