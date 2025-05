Trump, ‘potrei andare in Turchia se Putin verrà’

agenzia

'Non so se andrà ma gli piacerebbe che fossi lì'

AIR FORCE ONE, 14 MAG – Donald Trump ha evocato la possibilità di visitare la Turchia se il presidente russo Vladimir Putin vi si recherà per colloqui con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Non so se verrà. So che gli piacerebbe che fossi lì. È una possibilità”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti a bordo dell’Air Force One dopo aver lasciato l’Arabia Saudita e prima di arrivare in Qatar.

