Trump, potrei annunciare aumento dazi su import auto

agenzia

Le azioni del settore Usa statunitense crollano in Borsa

WASHINGTON, 12 GIU – Donald Trump ha detto che potrebbe aumentare i dazi sulle auto negli Stati Uniti in un “futuro non troppo lontano”, dopo aver imposto tariffe del 25%. “Potrei aumentare quei dazi in un futuro non troppo lontano. Più si sale, più è probabile che costruiscano uno stabilimento qui”. Le azioni del settore automobilistico statunitense sono crollate poco dopo le sue dichiarazioni.

