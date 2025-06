agenzia

'Non lo dirò in pubblico'

WASHINGTON, 18 GIU – “Attaccare i siti nucleari iraniani? Certo non lo dirò a voi”: lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca ribadendo che Teheran si trova “in guai grossi e vuole negoziare”. “Potrei come non potrei attaccare l’Iran”, ha poi aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA