agenzia

Ft, non colpito da ultima offerta europea su calo tariffe auto

NEW YORK, 18 LUG – Donald Trump preme per dazi minimi al 15-20% per tutti i beni europei. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente americano avrebbe irrigidito la sua posizione e non si sarebbe fatto sedurre neanche dall’ultima offerta dell’UE di ridurre le tariffe sulle auto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA