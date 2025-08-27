‘Trump presiederà una ‘grande riunione’ su Gaza’

agenzia

Lo ha annunciato l'inviato Usa Steve Witkoff

WASHINGTON, 26 AGO – Donald Trump presiederà oggi una “grande riunione” su Gaza. Lo ha annunciato l’inviato Usa Steve Witkoff. “Domani (mercoledì) avremo un grande incontro alla Casa Bianca, sotto la guida del presidente, e stiamo sviluppando un piano molto completo per il giorno dopo” nel territorio palestinese devastato dalla guerra da quasi due anni, ha detto Witkoff a Fox News, senza fornire ulteriori dettagli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA