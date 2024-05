Trump, ‘processo iniquo, orchestrato da Biden’

agenzia

'Se fanno questo a me lo possono fare a tutti'

WASHINGTON, 31 MAG – Un processo iniquo, orchestrato da Joe Biden: lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar. “Se fanno questo a me lo possono fare a tutti”, ha proseguito. Il tycoon si è poi lamentato di essere stato sottoposto ad un ordine bavaglio di non commentare il processo mentre è candidato per la Casa Bianca.

