‘Trump pronto a invocare legge di guerra per deportazioni’

Media: 'Intenzionato ad usare l'Alien Enemies Act del 1798'

WASHINGTON, 03 FEB – Donald Trump è intenzionato ad invocare l’Alien Enemies Act, una legge del XVIII secolo, per deportare senza udienze in tribunale gli immigrati accusati di essere membri di gang. Lo scrivono alcuni media Usa. L’Alien Enemies Act è stato promulgato nel 1798 per combattere lo spionaggio e il sabotaggio durante le tensioni con la Francia. Autorizza il presidente a deportare, detenere o imporre restrizioni a individui la cui fedeltà principale è a una potenza straniera e che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale in tempo di guerra.

