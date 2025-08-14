Trump, Putin vuole fare un accordo

agenzia

'Faremo del nostro meglio'

NEW YORK, 14 AGO – Donald Trump ritiene che Vladimir Putin sia pronto a un accordo e che la minaccia di sanzioni abbia probabilmente giocato un ruolo importante nella decisione di Mosca di chiedere un incontro. Lo ha detto il presidente in un’intervista radiofonica, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. “Faremo del nostro meglio e penso che alla fine otterremo un buon risultato”, ha messo in evidenza Trump.

