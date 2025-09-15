Trump, ‘Qatar grande alleato Usa, Bibi stia attento’

agenzia

'Devono fare qualcosa contro Hamas ma Doha Paese amico'

WASHINGTON, 14 SET – “Un messaggio per Bibi? Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas. Ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti. Molti non lo sanno”: lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter. L’ho detto all’emiro, che ritengo sia una persona meravigliosa, davvero. Ho detto che a loro servono migliori relazioni pubbliche, perché non si capiscono bene le relazioni pubbliche. Voglio dire, la gente ne parla così male, e non dovrebbe. Il Qatar è stato un grande alleato, quindi Israele e tutti gli altri, dobbiamo stare attenti. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti”, ha aggiunto.

