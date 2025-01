Trump reinserisce Houthi nella lista dei gruppi terroristici

agenzia

E grazia un agente che coprì un inseguimento mortale

WASHINGTON, 22 GEN – Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che reinserisce gli Houthi nella lista delle organizzazioni terroristiche. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Donald Trump ha anche concesso una grazia a Andrew Zabavsky, ex ufficiale di polizia di Washington condannato lo scorso anno a quattro anni di carcere e tre di libertà condizionale per avere coperto le responsabilità di un agente, Terence Sutton, coinvolto in un inseguimento mortale. Sutton inseguì con la sua auto un 20enne afroamericano, Karon Hylton-Brown, che si trovava a bordo di un monopattino elettrico su un marciapiede, fino a provocare un scontro nel quale il giovane rimase ucciso.

