Trump: «Ridicolo il terzo partito di Musk, non funzionerà mai, Elon ha perso il controllo»

USA

Continua lo scontro pubblico tra il presidente americano e il miliardario patron di Tesla

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di considerare «ridicola» la decisione di Elon Musk di «fondare un terzo partito». Parlando con i giornalisti, Trump ha detto che «abbiamo avuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la bussola, ma è solo un sistema partitico. E credo che fondare un terzo partito non faccia altro che aumentare la confusione».

Parlando di Musk, Trump ha detto che «può divertirsi, ma penso sia ridicolo» fondare un terzo partito, perché «i terzi partiti non funzionano mai, il sistema in vigore non li prevede».

«Mi rattrista vedere Musk perdere il controllo e trasformarsi in un disastro nelle ultime cinque settimane – ha detto ancora Trump che ha odato i repubblicani per aver approvato il ‘big beautiful bill’. «E’ una grande legge, peccato che per Elon elimina i sussidi alle auto elettriche, a cui mi opponevo fin dall’inizio. Ho fatto campagna» sulla loro abolizione «quando Elon mi ha dato il suo sostegno. Mi avevadetto che non c’erano problemi».