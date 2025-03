Trump ringrazia Musk, standing ovation e fischi al Congresso

agenzia

Il presidente Usa elenca sprechi, ma dati confusi e controversi

WASHINGTON, 04 MAR – Standing ovation ma anche fischi dai democratici hanno accolto Elon Musk quando il presidente americano Donald Trump lo ha ringraziato pubblicamente nel suo discorso sullo stato dell’Unione, a Capitol Hill. Per l’occasione il miliardario, che anche nello Studio ovale si era presentato in t-shirt e capello da baseball, ha indossato giacca e cravatta. ‘Musk steal’ (Musk ruba) è uno dei cartelli esposti dai dem in aula al Congresso. Trump ha fatto un lungo elenco di spese inutili scoperte dal Doge di Musk ma i dati sono apparsi piuttosto confusi e controversi, in parte già smentiti o spiegati, come quelli sulla pensione garantita a persone che avevano oltre 150 anni. Il presidente Usa ha citato anche fondi per l’enclave sovrana del Lesotho (in Sudafrica), definendolo “un Paese che nessuno ha mai sentito”.

