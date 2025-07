Trump rinvia i dazi all’1 di agosto: lettere e tariffe già pronte per alcuni Paesi. Primi tonfi a Wall Street

Usa

Per il Sudafrica, Paese che da tempo il presidente critica per il trattamento riservato ai bianchi, le tariffe sono fissate al 30%

Nessuna missiva formale recapitata a Bruxelles e un filo diretto tra Ursula von der Leyen e Donald Trump per strappare, all’ultimo giro di lancette, un’intesa ancora appesa a un equilibrio fragile. Quando a Washington era da poco passato mezzogiorno – le sei del pomeriggio in Europa – il presidente americano ha affidato a Truth l’annuncio delle attese lettere sui dazi ai Paesi ritenuti non collaborativi: Giappone, Corea del Sud, Myanmar, Laos, Sudafrica, Malesia e Kazakistan i primi sette destinatari della scure dal 25 fino al 40% a partire dal primo agosto.

E mentre Wall Street accusa il colpo, con il Dow Jones e il Nasdaq in sofferenza, nel continente per ora le trattative proseguono seguendo il ritmo volubile della Casa Bianca. La finestra negoziale – estesa da un nuovo ordine esecutivo del tycoon – resterà aperta fino all’inizio del prossimo mese. Ma il tono e la traiettoria dei colloqui per l’Ue sono nelle mani della leader tedesca che, dinnanzi al Parlamento europeo, ha ribadito con nettezza la linea: negoziare «con forza e unità». Una regia condivisa con Berlino, Roma e Parigi, testimoniata dai contatti costanti che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto anche con Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron per rinsaldare il fronte attraversato da sensibilità e urgenze diverse.Lo scambio domenicale tra von der Leyen e Trump, annunciato all’indomani da Palazzo Berlaymont, non sarebbe stato isolato: contatti analoghi tra i due presidenti, secondo quanto è trapelato, si sono susseguiti nelle ultime settimane.

«Siamo all’inizio della fase finale e per posizionarci al meglio nel negoziato non possiamo aggiungere altro», ha spiegato un portavoce dell’esecutivo Ue, ribadendo la volontà confermata dai commissari Maros Sefcovic e Valdis Dombrovskis – rispettivamente agli ambasciatori e ai ministri dell’Economia dei Ventisette – di ottenere «il miglior accordo possibile» con Washington. Scongiurando così l’imposizione delle tariffe reciproche annunciate nel Liberation day – che si sommerebbero a quelle pesanti e già in vigore del 25% sulle auto europee e del 50% su acciaio e alluminio – accompagnate anche dall’ultima minaccia che fa tremare l’Italia e la Francia: un ulteriore 17% sull’export agroalimentare Ue.Ormai tramontata la proposta europea di dazi zero per l’industria, i negoziatori di von der Leyen puntano sul compromesso dell’aliquota comune al 10%, con margini di flessibilità e possibili esenzioni per settori strategici come aviazione, tech ed eccellenze alimentari del continente. Si guarda con attenzione ai precedenti: i soli due accordi firmati finora da Trump negli scorsi 90 giorni, con Regno Unito e Vietnam, caratterizzati da un approccio graduale e per comparto. Parigi, con l’appoggio di Austria e Spagna, spinge per una linea più muscolare – fino a evocare il ricorso allo ‘strumento anti-coercizionè che inciderebbe sulle Big Tech – per non piegarsi a «un accordo a ogni costo». Nella visione di Berlino, invece, serve pragmatismo anche per tutelare l’industria automobilistica. «Il tempo è una variabile cruciale. Il negoziato è ancora in corso: stiamo costruendo, passo dopo passo, una posizione comune europea», ha fatto sapere il portavoce di Merz.