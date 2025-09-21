Trump, rivogliamo la base di Bagram. Talebani, impossibile

agenzia

Presidente Usa, altrimenti succedono cose brutte

(ANSA-AFP) – KABUL, 21 SET – “Stiamo parlando con l’Afghanistan, rivogliamo Bagram subito. Se non lo faranno vedranno”. Lo ha detto Donald Trump ribadendo che gli Stati Uniti vogliono indietro la base di Bagram. “Se non l’avremo – ha minacciato il presidente in un post precedente sul suo social Truth – succederanno cose brutte”. Ma un funzionario del governo talebano afghano ha dichiarato che un accordo sulla base aerea di Bagram “non è possibile”, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato il Paese di una non precisata rappresaglia se non gliela avessero restituita. “Recentemente, alcuni hanno affermato di aver avviato trattative con l’Afghanistan per la riconquista della base aerea di Bagram”, ha dichiarato Fasihuddin Fitrat, capo di stato maggiore del ministero della Difesa afghano, in dichiarazioni diffuse dai media locali. “Un accordo anche solo su un centimetro del territorio afghano non è possibile. Non ne abbiamo bisogno”. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA