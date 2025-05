Trump, ‘Rubio in Turchia per i colloqui sull’Ucraina’

agenzia

'Mi aspetto buoni risultati dai colloqui'

WASHINGTON, 13 MAG – Donald Trump ha annunciato che il segretario di Stato Marco Rubio sarà in Turchia per i colloqui sulla pace in Ucraina. Trump si aspetta “buoni risultati” dai colloqui di giovedì in Turchia sulla pace in Ucraina. “L’Occidente non si faccia trascinare in una guerra infinita in Europa”, ha aggiunto il presidente americano a Riad.

