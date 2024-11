Trump scarta Pompeo e Haley dal suo futuro governo

agenzia

'Non li inviterò a unirsi alla nuova amministrazione'

WASHINGTON, 09 NOV – “Non inviterò l’ex ambasciatrice Nikki Haley o l’ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all’amministrazione Trump, che è attualmente in formazione. Mi sono molto divertito e ho apprezzato lavorare con loro in passato e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”: Donald Trump esclude così su Truth due suoi ex dalla futura amministrazione.

