Trump scatenato nel discorso d’insediamento: «Dazi ai paesi esteri, solo due generi, deporterò i migranti illegali, ci riprenderemo Panama e pianteremo la nostra bandiera su Marte»

USA

«L’età dell’oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l’America»: ha esordito così Donald Trump nel suo discorso d’insediamento alla Casa Bianca. «Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l’America di nuovo grande», ha detto sostenendo di essere stato messo a dura prova da chi ha tentato di privarlo della sua libertà e anche della sua vita, un riferimento al fallito attentato. Un passaggio accolto con un’ovazione.

Donald Trump ha concluso il suo discorso di insediamento in 20 minuti, contro i 18 della volta precedente. Un discorso d’attacco, in stile Maga, quasi un comizio più che un intervento “presidenziale”.

«La nostra sovranità sarà reclamata, la nostra sicurezza sarà restaurata, la giustizia sarà di nuovo bilanciata», ha detto ancora affermando che «il maligno, violento e ingiusto uso del dipartimento della giustizia come un’arma politica finirà e la nostra principale priorità sarà di creare una nazione orgogliosa, prospera e libera». Trump ha attacca l’elite «estremista e corrotta» di Washington, in riferimento allaprecedente amministrazione Biden.

«Invece di tassare i nostri cittadini, imporremo dazi sui Paesi stranieri per arricchire i cittadini americani. A questo scopo, stiamo istituendo l’External Revenue Service per riscuotere tutte le tariffe, i dazi e le entrate. Porterà ingenti somme di denaro e provenienti» ha affermato Trump.

«Dichiarerò oggi l’emergenza al confine col Messico e manderò l’esercito» ha detto a proposito dei migranti annunciando altre politiche contro l’invasione dei migranti illegali. «I cartelli della droga saranno designati organizzazioni terroristiche straniere» e «deporterò milioni e milioni di migranti criminali».

Confermando le indiscrezioni, Donald Trump ha detto che ordinerà alla sua amministrazione di riconoscere solo due generi, quello maschile e quello femminile. Il neo presidente ha confermato anche che intende cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America.

Gli Stati Uniti poi “si riprenderanno” il Canale di Panama, ha anche annunciato ricordando che il Canale venne “stupidamente” dato a Panama nonostante gli Stati Uniti per realizzarlo avessero speso più soldi di quanti ne avessero mai spesi in un progetto prima di allora, Trump ha parlato di «regalo stupido che non avrebbe mai dovuto essere fatto e la promessa di Panama nei nostri confronti non è stata mantenuta», aggiungendo che «lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati».

Le navi americane, anche quelle della Marina, «non sono state trattate equamente», ma «soprattutto – ha scandito Trump – la Cina sta gestendo il Canale di Panama e noi non l’abbiamo dato alla Cina. L’abbiamo dato a Panama e ce lo riprenderemo».

«La crisi dell’inflazione è stata causata da una spesa eccessiva e dall’aumento dei prezzi dell’energia, per questo oggi dichiaro un’emergenza energetica e noi trivelleremo, baby, trivelleremo», ha detto ancora . «Noi faremo abbassare i prezzi, riempiremo di nuovo le nostre riserve strategiche ed esporteremo energia americana in tutto il mondo».

«Oggi metteremo fine al Green New Deal e revocheremo l’obbligo delle auto elettriche e salveremo la nostra industria automobilistica mantenendo il mio sacro impegno con i grandi lavoratori del settore automobilistico», ha detto ancora, concludendo che «potremo comprare l’auto che vogliamo».