Trump scivola nei sondaggi, pesano i dazi

agenzia

Rilevamento TheEconomist/YouGov, 51% contro e 43% a favore

NEW YORK, 11 APR – Donald Trump scivola nei sondaggi: il 51% degli americani interpellati in un rilevamento The Economist/YouGov ne disapprova l’operato, mentre il 43% lo approva. Lo stesso sondaggio due settimane fa aveva visto l’opinione pubblica divisa: 48% favorevoli e 49% sfavorevoli. Le due settimane hanno visto le mosse dell’amministrazione sui dazi che hanno messo le borse mondiali sulle montagne russe. Trump ha cominciato il suo secondo mandato con livelli di popolarità più alti che in ciascun punto del primo incarico da presidente. Il sondaggio ha toccato anche la questione dei dazi: il 52% è contrario alle misure adottate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA