agenzia

E ha sottolineato la 'terribile' intesa firmata a tempi di Obama

WASHINGTON, 17 APR – “Se l’Iran non farà un accordo” sul nucleare “si metterà male per loro”. Lo ha detto Donald Trump sottolineando che l’intesa firmata all’epoca da Barack Obama “era terribile, per quello vi ho messo fine”.

