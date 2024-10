Trump-show al Madison Square Garden, ora vinciamo

agenzia

Musk introduce Melania sul palco. 'Con me torna sogno americano'

NEW YORK, 27 OTT – Donald Trump-show al Madison Square Garden. L’ex presidente si prende la rivincita sulla sua città, quella New York che lo ha tradito con incriminazioni e condanne. L’arena è piena e migliaia di sostenitori, giunti da tutta America, non sono riusciti ad entrare e hanno invaso la città. Mentre un finto Kim Jong Un si prestava a foto vicino allo stadio, una marea di cappellini rosso-Trump con la scritta Make America Great Again ha invaso la Quinta Strada. “Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano”, ha assicurato l’ex presidente, introdotto sul palco dall’ex First Lady Melania in una delle sue rare apparizioni in campagna elettorale. “Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca”, ha aggiunto. Trump ha quindi lanciato un duro attacco a Kamala Harris: ha “distrutto il paese. I nostri nemici ridono di lei, vogliono che vinca”. La vicepresidente – ha sottolineato – “ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo”. Ma con me – ha assicurato – l’invasione finirà: “ora siamo un paese occupato. Fra nove giorni”, all’Election Day, “sarà la liberazione”. Harris ha un “basso quoziente intellettivo” e con la sua “incompetenza ci porterà alla terza guerra mondiale”. Per Trump il comizio al Madison Square Garden di New York, casa dei Knicks e dei Rangers, è più di un semplice appuntamento elettorale: è un sogno realizzato, attendendo ci coronarne un altro, ovvero espugnare la città e lo stato e farli diventare repubblicani. “Dicono che è impossibile, ma io non ci credo”. La possibilità di salire sul palco calcato in passato da star come Billy Joel e Elton John è stata per l’ex presidente, e il suo passato da showman televisivo, un’occasione da non perdere. Nell’arena si è costruita parte della storia politica americana: Marylin Monroe vi cantò ‘Happy Birthday, Mr President’ a un 45enne John Fitzgerald Kennedy e Bill Clinton vi accettò la nomination democratica nel 1992. Nel 1939 il Madison Square Garden ospitò anche un comizio a sostegno di Adolf Hitler. Davanti al suo pubblico Trump è a suo agio, evidentemente soddisfatto del successo della serata, che ha visto fra i protagonisti Elon Musk, lo speaker della Camera MIke Johnson, Robert F. Kennedy Jr, Hulk Hogan e i figli. “Il re di New York è tornato per riprendersi quello che ha costruito”, ha detto Donald Trump Jr riferendosi al passato di costruttore di suo padre. “Abbiamo l’occasione della vita per cambiare Washington. Riprendiamoci il paese una volta per tutte”, ha aggiunto. “New York ha creato Donald Trump, e Trump creato New York ridisegnandone lo skyline”, gli ha fatto eco Lara Trump, la moglie di Eric Trump e co-presidente del Republican National Committee. Nelle scorse settimane “Trump ha fatto un comizio nel Bronx. L’ultimo candidato repubblicano che lo aveva fatto era stato Ronald Reagan ed era riuscito a conquistare lo stato, trasformandolo dal blu democratico al rosso repubblicano”, ha aggiunto Lara Trump. “Questa è una battaglia: andate a votare. Il margine di vittoria deve essere ampio”, ha esortato Elon Musk, tutto in nero e sorridente, prima di introdurre sul palco Melania. “I vostri soldi sono sprecati. Allontaneremo il governo dai vostri portafogli”, ha assicurato Musk sottolineando che a suo avviso la spesa federale può essere ridotta di 2.000 miliardi. A ricevere un’accoglienza calorosa è stato anche Kennedy Jr, che si è lamentato del partito democratico. “Non è più quello di Martin Luther King o di mio zio”, ha detto. “In nove giorni ci rafforzeremo alla Camera, conquisteremo il Senato e manderemo Donald Trump alla Casa Bianca – ha assicurato Mike Johnson -. Non possiamo permetterci altri quattro anni di Kamala Harris”.

