Trump, so esattamente cosa sto facendo per Russia-Ucraina

agenzia

Respinge le critiche, 'ho risolto 6 guerre in 6 mesi'

NEW YORK, 18 AGO – “So esattamente cosa sto facendo” con la Russia e l’Ucraina: “Sono qui per mettere fine” alla guerra. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. “Ho risolto 6 guerre in 6 mesi, una delle quali un possibile disastro nucleare, eppure devo leggere e ascoltare il Wall Street Journal e molti altri dire tutto quello che sto sbagliando nel pasticcio Russia-Ucraina. Questa è la guerra di Biden e non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente. So esattamente quello che sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato per anni su questi conflitti e non sono stati capaci di risolverli”, ha detto Trump.

