agenzia

'All'attacco di Hamas del 7/10'. Intervista a Israel ha-Yom

TEL AVIV, 25 MAR – ”Solamente un pazzo o un idiota non avrebbe risposto come ha fatto Israele al 7/10”: lo ha detto l’ex presidente Usa Donald Trump in un’intervista esclusiva a Israel ha-Yom che sarà pubblicata integralmente nel pomeriggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA