Trump, ‘sono il padre della fecondazione in vitro’

agenzia

Harris: 'Il suo bando sull'aborto la mette in pericolo'

WASHINGTON, 16 OTT – Donald Trump si è definito “il padre della fecondazione in vitro” durante un incontro con gli elettori in Georgia ospitato da Fox News e incentrato proprio sui diritti delle donne che è stato registrato ieri e sarà trasmesso alle 11, le 17 in Italia. Non è chiaro cosa intendesse dire esattamente l’ex presidente ma è tornato più volte sulla questione nel corso del programma. “Siamo il partito della fecondazione in vitro”, ha insistito il tycoon. Immediata la replica di Kamala Harris che dei diritti riproduttivi ha fatto il centro della sua campagna elettorale “Trump si è definito ‘il padre della fecondazione in vitro’. Di cosa sta parlando? I suoi divieti sull’aborto hanno già messo a repentaglio l’accesso alla procedura in diversi Stati e la sua agenda potrebbe porre fine del tutto alla fecondazione in vitro”, ha scritto la candidata democratica in un post su X.

