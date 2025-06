Trump, spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare

agenzia

Ha criticato l'attacco ucraino dentro i confini russi

WASHINGTON, 07 GIU – Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi “un conflitto nucleare”. “Spero di no”, ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. Trump ha poi criticato l’attacco ucraino con droni dentro i confini russi. “Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia”, ha dichiarato il presidente parlando con i giornalisti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA