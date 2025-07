Trump sugli spalti per la finale del Mondiale per Club Fifa a un anno esatto dall’attentato subito

L'anniversario

La sfida a New York tra Paris Saint Germain e Chelsea. Il presidente Usa assisterà al mach da dietro una vetrata antiproiettile

Donald Trump e la moglie Melania sono presenti, come annunciato, sugli spalti del MetLife Stadium di New York in occasione della finale del Mondiale per Club tra Psg e Chelsea. Il presidente statunitense e la first lady sono seduti vicino al numero 1 della Fifa, Gianni Infantino.

Tra poco più di un anno lo stesso stadio ospiterà la finale della Coppa del Mondo 2026. Il viaggio di Trump cade nel primo anniversario dell’attentato a cui sopravvisse a Butler, in Pennsylvania, mentre era in campagna elettorale per la presidenza. Allo stadio il presidente Usa è riparato da una vetrata antiproiettile.

