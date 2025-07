Trump, sull’intesa tocca a Israele decidere

agenzia

'Situazione a Gaza terribile, Hamas ruba il cibo'

WASHINGTON, 27 LUG – Donald Trump ha dichiarato di “aver stanziato 60 milioni di dollari due settimane fa” per Gaza e “nessun altro Paese ha fatto nulla”. “Cosa succederà, non lo so. Non spetta a me decidere, tocca a Israele farlo. E’ terribile la situazione della fame e dei bambini, quel posto è un disastro”, ha aggiunto sostenendo che “Hamas sta rubando molto cibo”. “Vorremmo che più paesi partecipassero”, ha detto.

