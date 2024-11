agenzia

Oltre 74 milioni di preferenze, pari al 50,6%

WASHINGTON, 09 NOV – Donald Trump ha superato il numero di voti raccolti a livello nazionale nel 2016 (65.853.514) e nel 2020 (74.223.975): in queste elezioni, dove ha vinto anche il voto popolare come non succedeva ad un candidato presidenziale repubblicano dal 2004, ha toccato quota 74.303.161 voti (50,6%), a scrutinio ancora da completare.

