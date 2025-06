Trump, terrorista del Colorado è arrivato grazie a Biden

agenzia

'Non tollereremo attentati del genere negli Usa'

WASHINGTON, 02 GIU – “Il terribile attacco di ieri a Boulder, in Colorado, non sarà tollerato negli Stati Uniti d’America”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth accusando il suo predecessore di aver permesso al terrorista di entra in America. “E’ arrivato grazie alla ridicola politica di Biden sulle frontiere aperte, che ha danneggiato così il nostro Paese. Deve andarsene in base alla politica di Trump”, ha accusato il tycoon. “Gli atti di terrorismo saranno perseguiti con la massima severità prevista dalla legge. Questo è un altro esempio del perché dobbiamo mantenere i nostri confini sicuri!”, ha attaccato il presidente americano.

