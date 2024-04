Trump tiene un comizio in Pennsylvania alla vigilia del processo

agenzia

Anche Biden andrà in settimana nello stato chiave per il voto

WASHINGTON, 13 APR – A pochi giorni dall’inizio, lunedì a New York, del processo per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, Donald Trump vola in Pennsylvania per un comizio ed un evento di raccolta fondi. Nello Stato strategico per il voto di novembre, arriverà in settimana anche Joe Biden che terrà un dicoscorso nella sua città Natale, Scranton. Con elettori che oscillano tra il sostegno ai democratici e i repubblicani, la Pennsylvania è uno degli Stati più ambiti alle presidenziali. Nel 2020 Biden l’ha conquistata con meno dell’1,5%, ovvero circa 80.000 voti, mentre Trump nel 2016 prevalse su Hillary Clinton con meno di 45.000 voti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA