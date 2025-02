Trump, tregua da annullare se Hamas non libera gli ostaggi

agenzia

Presidente Usa ribadisce, si scatenerà l'inferno

WASHINGTON, 10 FEB – Donald Trump ha detto che l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas dovrebbe essere annullato se Hamas non rilascerà tutti gli ostaggi rimasti che tiene a Gaza entro mezzogiorno di sabato. “Parlo per me stesso, Israele può ignorarlo”, ha aggiunto, ammonendo però che “si scatenerà l’inferno” se gli ostaggi rimasti non saranno rilasciati.

