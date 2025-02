agenzia

'L'accordo sui minerali stimolerà la prosperità di Kiev'

WASHINGTON, 27 FEB – Donald Trump ha avvertito in una conferenza stampa con il premier britannico Keir Starmer che “o la tregua in Ucraina avverrà presto o non ci sarà affatto”. L’accordo sui minerali, ha aggiunto, “stimolerà” la prosperità di Kiev.

