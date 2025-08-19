Trump: «Truppe europee per garantire la pace in Ucraina. Putin? Faccia il bravo»

diplomazia al lavoro

Il presidente Usa ha parlato alla Fox. La fine del conflitto è possibile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato nuovamente che l’Ucraina non entrerà nella Nato, in un’intervista rilasciata al programma Fox & Friends. Rispondendo a una domanda sulle garanzie di sicurezza per Kiev, Trump ha spiegato però che Francia, Germania e Regno Unito spingono per l’invio di truppe sul terreno in Ucraina, sottolineando l’importanza di un intervento europeo diretto.

Trump ha inoltre parlato del suo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin, definendolo «buono», ma ha precisato che questo aspetto è rilevante solo se si riesce a trovare una soluzione al conflitto. «Altrimenti non m’interessa del buon rapporto», ha detto, auspicando che Putin «faccia il bravo» per evitare un aggravamento della situazione. Parole importanti anche per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: secondo Trump servirà da parte sua «un po’ di flessibilità» per facilitare i negoziati. Il nodo centrale resta quindi il tentativo di organizzare un incontro diretto tra i due leader, finora «non esattamente migliori amici», ha commentato.

Intanto, da Mosca arriva la conferma di un invito ufficiale a Trump per visitare la Russia, come dichiarato dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov: «Il presidente Putin ha ribadito l’invito durante la conferenza stampa dopo il vertice tenutosi ad Anchorage — ha spiegato Lavrov — Trump ha definito la proposta interessante e sarà un evento da seguire per tutti».

Sul fronte europeo, invece, si registrano segnali di progressi nelle trattative diplomatiche. A Bruxelles, nel Consiglio europeo convocato dal presidente Antonio Costa, si sono affrontati temi cruciali come le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, la fine dello spargimento di sangue, le sanzioni contro la Russia e il ritorno dei bambini deportati durante il conflitto. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato sui social network che il dialogo e la cooperazione internazionale proseguono con l’obiettivo di costruire una pace duratura.