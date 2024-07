agenzia

E dice che annuncerà oggi il suo vice

WASHINGTON, 15 LUG – “Tutti i casi contro di me dovrebbero essere archiviati”. Lo ha scritto Donald Trump in un post su Truth dopo la decisione della giudice della Florida sulle carte segrete. Donald Trump ha detto a Bret Baier di Fox News che oggi annuncerà il suo vice. Lo riferiscono Aishah Hasnie, una sua collega, e il New York Times.

