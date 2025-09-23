Sfoglia il giornale

Trump, ‘Ue imbarazzante, non compri petrolio dalla Russia’

'Pronto a tariffe contro Mosca ma insieme all'Europa'

Di Redazione |

NEW YORK, 23 SET – “Se la Russia non è pronta a fare un accordo sull’Ucraina, gli Usa sono pronti alle tariffe ma l’Europa deve prendere le stesse misure”: lo ha detto Donald Trump intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. Il presidente ha ribadito che i Paesi europei “devono smettere immediatamente di acquistare petrolio russo, è imbarazzante per loro”. ‘Oggi ne parlerò con la Ue’.

