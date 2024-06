Trump, ‘umilierò Biden davanti a milioni di persone’

agenzia

Tycoon lancia raccolta fondi record contro 'regime' presidente

WASHINGTON, 27 GIU – “Oggi non sarà solo la data in cui umilierò Biden sul palco del dibattito davanti a milioni di persone. Sarà anche il giorno in cui stabiliremo il record di tutti i tempi per la raccolta fondi”: lo scrive Donald Trump in un sms ai suoi sostenitori, invitandoli a contribuire prima del duello tv al ‘Trump debate blitz’. L’ex presidente sollecita una donazione anche ricordando che l’11 luglio sarà “condannato” (per il caso pornostar, ndr) e che è “l’unica cosa che si frappone alla completa e totale distruzione dell’America da parte del regime di Biden”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA