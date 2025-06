Trump, ‘un errore cacciare la Russia dal G7’

agenzia

'Non avremmo la guerra in Ucraina adesso'

KANANASKIS, 16 GIU – E’ stato un errore cacciare la Russia dal G7: lo ha detto Donald Trump ai reporter nel bilaterale con il premier canadese Mark Carney. “Obama e Trudeau non hanno voluto la Russia, io dissi che era un errore, non avremmo una guerra adesso, e non avremmo una guerra adesso se Trump fosse stato presidente quattro anni fa”, ha detto. “Era G8, poi hanno messo fuori la Russia, anche se non ero in politica dissi chiaramente che era un grande errore”, ha aggiunto.

