agenzia

Poi il presidente Usa partirà per Aberdeen

WASHINGTON, 27 LUG – Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer si incontreranno domani alle 13 ora italiana a Turnberry, in Scozia, per un bilaterale. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota precisando che poi il presidente si sposterà ad Aberdeen.

